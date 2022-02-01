Türkiye ile Pakistan arasında önemli temas

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Pakistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında 1 Şubat 2022 tarihinde İslamabad'da yapılacaktır. İstişarelerde, dost ve kardeş Pakistan'la ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." denildi.

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