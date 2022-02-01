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    Türkiye ile Pakistan arasında önemli temas

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler bugün İslamabad'da görüşecek. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

    DHA
    Türkiye ile Pakistan arasında yeni adım

    Türkiye ile kardeş ülke arasında Pakistan, ilişkileri geliştirmek için yeni adım attı.

    Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında bugün yapılacağı açıklandı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Pakistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında 1 Şubat 2022 tarihinde İslamabad'da yapılacaktır. İstişarelerde, dost ve kardeş Pakistan'la ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." denildi.

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