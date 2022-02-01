Sel, su baskını, çatı uçması, buzlanma ve dona dikkat! Meteoroloji'den son dakika kar ve sağanak yağış uyarısı | Hava durumu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yğkskelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıklareli çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah satlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum'un güney ve batısı ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu güney ve batı kesimleri kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek rakımlı yerlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu