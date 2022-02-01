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    • 01.02.2022 22:33
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    Sık sık arızalanan ve kazaya karışan İETT'ler yine bildiğiniz gibi! Esenyurt'ta otobüs kamyona arkadan çarptı

    CHP'li İBB'ye bağlı İETT otobüsleri arızalanarak yolda kalmaları ve karıştıkları kazalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İETT otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

    İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı!

    Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ve onarımında sınıfta kaldığı İETT otobüsleri arızalaranak yolda kalmaya ve karşıtıkları kazalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Son olay İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kayıtlara geçti.



    KAMYONA ARKADAN ÇARPTI
    Esenyurt'ta bulunan Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 TN 2699 plakalı İETT otobüsü, R.K. idaresindeki 34 CVA 709 plakalı ambalaj atığı toplama kamyonuna arkadan çarptı.



    İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.
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        Haberler Güncel Sık sık arızalanan ve kazaya karışan İETT'ler yine bildiğiniz gibi! Esenyurt'ta otobüs kamyona arkadan çarptı
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