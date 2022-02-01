Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.02.2022 22:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 22:58
    ABONE OL

    Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna krizi, Ermenistan'la normalleşme ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi, ekonomi ve savunma konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna krizi, Ermenistan'la normalleşme süreci ve diğer bölgesel konular değerlendirildi.



    Görüşmede Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan Ortak Stratejik Mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu. İki ülke arasında gerçekçi, planlı ve sürdürülebilir bir diyaloğu sağlayacak olan mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesinin önemi hatırlatıldı.



    RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
    Ukrayna krizinin diyalog ve işbirliği yoluyla çözümüne yönelik çabalar ele alındı. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin krizin aşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi.



        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Kiev'e yapacağı ziyaretin, sorunun diplomasi yoluyla giderilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.



        ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME
        Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahı için önemli olduğu belirtildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüste son durum
        Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sullivan ile görüştü
            SON DAKİKA