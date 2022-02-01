Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi, ekonomi ve savunma konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna krizi, Ermenistan'la normalleşme süreci ve diğer bölgesel konular değerlendirildi.