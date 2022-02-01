Elinizi çabuk tutun! Yenilenmeyen ehliyet geçersiz olacak | Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

2- DEĞİŞİM PARASI

Randevunuzu aldınız. 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

3-BAŞVURUNUZU YAPIN

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz.

4-GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu. Sağlık raporunuzu temin etmenizden tibaren, iki yıl içinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekiyor.

5-NE ZAMAN TESLİM?

Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor.

6-GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİm

Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından 'geçici sürücü belgesi' veriliyor. Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın.

KİMLİKTE '10 YIL'A DİKKAT!

Nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle ilgili verilen bür süre yok. Ancak yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Nüfus cüzdanı yenileme işlemi de nüfus müdürlükleri üzerinden aynı aşamalarla yürütülüyor. 1-2 gün içinde yenisi elinizde oluyor. Kimlik yenilemek için 37.5 lira, çipli kimlik kaybedilmişse 75 lira ödeniyor.

İKİ İŞLEV TEK KART

Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. 'İki işlev tek kart' sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.

PASAPORTTA DURUM

Pasaportların yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen bir süre yok. Mevcut pasaportunuz, süresi bitinceye kadar geçerli. Yenileme işlemi de yine nüfus müdürlükleri üzerinden yürütülüyor. Süresine göre ödenecek ücret şöyle:

6 aylık olan 534 lira. 1 yıllık olan 677 lira. 2 yıllık olan 963 lira. 3 yıl olan 1.274 lira. 4 yıl ve üzeri (10 yıla kadar) 1.703 lira.