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    • 01.02.2022 18:33
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    Geceliği 100 bin lira olan otelde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bu sene 149 milyon lira hazine yardımı alacak

    Her fırsatta halkçı geçinen ve bu doğrultuda algı ve propaganda dolu videolar çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan kral dairesinde kalması tepkileri de beraberinde getirdi. Görüntülerin balıkçı fotoğraflarının rövanşını almak isteyen Ekrem İmamoğlu ve ekibinin servis ettiği konuşulurken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Her yatırımdan sonra, 'cebinizden mi yapıyorsunuz? Benim vergim, yapacaksınız tabi' diyen muhalifler için yazayım" diyen Varank, geceliği 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP'nin bu yıl hazineden 149 milyon lira yardım alacağını söyledi.

    Varank’tan olay gönderme! Kılıçdaroğlu ve CHP...

    Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda 'halkçı' geçinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan lüks bir otelin kral dairesinde konaklaması büyük tepki çekti.

    Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının balıkçı görüntülerinin rövaşını almak isteyen Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından servis edildiği tartışılırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.



    HAZİNE'DEN CHP'YE 149 MİLYON LİRA
    Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Mustafa Varank, konuyu farklı bir açıdan gündeme getirdi. Varank, 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP'nin, bu yıl hazineden 149 milyon lira yardım alacağını söyledi.



        Varank, paylaşımında şunları söyledi:

        "Her yatırımdan sonra, 'cebinizden mi yapıyorsunuz? Benim vergim, yapacaksınız tabi' diyen muhalifler için yazayım: Gecesi 100 bin lira olan Hilton kral dairesinde kalmayı seçen Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak."
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        Haberler Güncel Geceliği 100 bin lira olan otelde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bu sene 149 milyon lira hazine yardımı alacak
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