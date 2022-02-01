Geceliği 100 bin lira olan otelde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bu sene 149 milyon lira hazine yardımı alacak

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda 'halkçı' geçinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan lüks bir otelin kral dairesinde konaklaması büyük tepki çekti.
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının balıkçı görüntülerinin rövaşını almak isteyen Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından servis edildiği tartışılırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
HAZİNE'DEN CHP'YE 149 MİLYON LİRA
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Mustafa Varank, konuyu farklı bir açıdan gündeme getirdi. Varank, 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP'nin, bu yıl hazineden 149 milyon lira yardım alacağını söyledi.