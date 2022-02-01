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    • 01.02.2022 11:35
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    DEAŞ sanığının evinde PKK görselleri çıkmıştı! İnkar etti ama hapis cezasından kurtulamadı

    Gaziantep'te evinde terör örgütü PKK'ya ilişkin görseller ele geçirilen DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. DEAŞ'lı sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütleriyle bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

    AA
    Evinde PKK görselleri çıkan DEAŞ sanığına...

    2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Usame H. ile avukatı katıldı.

    Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütleriyle bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

    Duruşma savcısı terör örgütü DEAŞ'a ilişkin görseller ele geçirilen sanığın örgüt üyeleriyle haberleştiğini, adresinde yapılan aramada ise terör örgütü PKK'ya yönelik görsellerin ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
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        Haberler Güncel DEAŞ sanığının evinde PKK görselleri çıkmıştı! İnkar etti ama hapis cezasından kurtulamadı
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