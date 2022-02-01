DEAŞ sanığının evinde PKK görselleri çıkmıştı! İnkar etti ama hapis cezasından kurtulamadı

Duruşma savcısı terör örgütü DEAŞ'a ilişkin görseller ele geçirilen sanığın örgüt üyeleriyle haberleştiğini, adresinde yapılan aramada ise terör örgütü PKK'ya yönelik görsellerin ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.