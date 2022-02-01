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    • 01.02.2022 12:29
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    • 01.02.2022 12:29
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik’in davasında son dakika gelişmesi! 6 yıla kadar hapsi isteniyordu...

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik’in davasında sona gelindi. Mahkeme heyeti dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderdi. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Celal Çelik ve avukatı mazeret sunarak katılmadı. Müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Abdulsamet Aydın ise duruşmaya katıldı. Avukat Aydın, "Şikayetimiz devam ediyor, sanık cezalandırılsın" dedi.

    6 yıla kadar hapsi isteniyordu... Flaş gelişme

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yargılanmasına devam edildi.

    "SANIK CEZALANDIRILSIN"
    İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Celal Çelik ve avukatı mazeret sunarak katılmadı. Müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Abdulsamet Aydın ise duruşmaya katıldı. Avukat Aydın, "Şikayetimiz devam ediyor, sanık cezalandırılsın" dedi.

    DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIDA
    Sabah'ın haberine göre duruşmada Cumhuriyet Savcısı dosyaya yeni atandığını, incelemek üzere dosyanın tarafına gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet Savcısına verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Davanın bir sonraki ay görülecek celsesinde savcının mütalaasını sunması bekleniyor.

    DAVANIN GEÇMİŞİ
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Celal Çelik'in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediği belirtildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Çelik hakkında 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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    Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik’in davasında son dakika gelişmesi! 6 yıla kadar hapsi isteniyordu...
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