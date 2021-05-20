CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık 2017'de Man Adası konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine istinaf mahkemesinin bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği davada, Kılıçdaroğlu'nun yeniden 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.
Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Başkan Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.
Avukat Ferah Yıldız davanın kabul edilmesini talep ederken, Celal Çelik dosyada hiçbir delilin toplanmadığını ve tanıkların dinlenmediğini ifade ederek davanın reddini istedi.