Dilekçede davalı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında daha önce defaatle tekrar ettiği gerçek dışı beyanlarını yinelediği ve sistematik şekilde Erdoğan ve ailesine alenen saldırıda öne sürülerek "Tamamıyla müvekkillerimi yıpratma amaçlı siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla birlikte davalı, gerek grup toplantısında gerekse 5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması konuşmasını milyonların huzurunda söylediğinden bu durumun getirdiği hukuki ve cezai yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir" ifadeleri kullanılmıştı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmasının kendisine hakaret ve iftirada bulunma hakkı vermeyeceğinin, anayasa, yasalar ve Yargıtay içtihatlarıyla anlatıldığı dilekçede,