Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.02.2022 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 12:10
    ABONE OL

    Belarus Büyükelçisi Victor Rybak'dan Turkuvaz Medya'ya ziyaret: "Ülkelerimiz arasındaki dostluk gün geçtikçe daha iyi olacak

    Turkuvaz Medya'nın 5. Levent'teki binasını ziyaret eden Belarus Büyükelçisi Victor Rybak, medya grubunun yayın organlarını gezip çalışanlarla sohbet etti. Büyükelçi Rybak, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkinin çok üst düzeyde olduğuna dikkat çekerek, "Ülkelerimiz arasındaki dostluğun gün geçtikçe daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

    Belarus Büyükelçisinden Turkuvaz Medya’ya ziyaret

    Turkuvaz Medya'nın 5. Levent'teki binasını ziyaret eden Belarus Büyükelçisi Victor Rybak, medya grubunun yayın organlarını gezip çalışanlarla sohbet etti. Rybak, Avrupa'nın en büyük Barco Video Wall'unun da içinde bulunduğu ve tamamen HD yayıncılığa yönelik donatılmış yeni stüdyoları içinde barındıran Turkuvaz Medya'ya hayran kaldığını belirtti.



    DOĞRU VE GÜVENİLİR BİR YAYINCILIK ANLAYIŞINIZ VAR
    Rybak, "Turkuvaz Medya'ya hayran kaldım. Avrupa'nın en büyük stüdyolarını bu binanın içinde barındırıyorsunuz. Burası çok teknolojik ve lüks. Televizyon kanallarınızı ve gazetelerinizi okuyorum. Doğru ve güvenilir bir yayıncılık anlayışınız var. Ülkenizin kültürel gelişimine destek vererek ülkenizin bugününe ve geleceğine katkıda bulunuyorsunuz. Sizleri tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

    "TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM"
    Rybak, "Türk insanını, Türkiye'yi, Türk yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Çok sıcakkanlı, misafirperver ve samimi insanlarsınız. Biz de sizleri Belarus'ta ağırlamayı çok isteriz. Kapımız sizlere her zaman açık. Ülkelerimiz arasındaki ziyaretler ve çeşitli temaslar, kültürel ve sosyal faaliyetler vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor. Karşılıklı sevgi, saygı, anlayışımız çok iyi düzeyde seyretmekte olan ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daha ileriye taşımak iradesi her iki ülkede de mevcut." diye konuştu.

    Victor Rybak, ziyaretinin sonunda Abdulhalik Çimen'e hediye takdiminde bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Minik Asiye evinde görüntülendi! Oyuncaklarıyla...
    Haberler Güncel Belarus Büyükelçisi Victor Rybak'dan Turkuvaz Medya'ya ziyaret: "Ülkelerimiz arasındaki dostluk gün geçtikçe daha iyi olacak
        SON DAKİKA