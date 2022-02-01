Belarus Büyükelçisi Victor Rybak'dan Turkuvaz Medya'ya ziyaret: "Ülkelerimiz arasındaki dostluk gün geçtikçe daha iyi olacak

Turkuvaz Medya'nın 5. Levent'teki binasını ziyaret eden Belarus Büyükelçisi Victor Rybak, medya grubunun yayın organlarını gezip çalışanlarla sohbet etti. Rybak, Avrupa'nın en büyük Barco Video Wall'unun da içinde bulunduğu ve tamamen HD yayıncılığa yönelik donatılmış yeni stüdyoları içinde barındıran Turkuvaz Medya'ya hayran kaldığını belirtti.







DOĞRU VE GÜVENİLİR BİR YAYINCILIK ANLAYIŞINIZ VAR

Rybak, "Turkuvaz Medya'ya hayran kaldım. Avrupa'nın en büyük stüdyolarını bu binanın içinde barındırıyorsunuz. Burası çok teknolojik ve lüks. Televizyon kanallarınızı ve gazetelerinizi okuyorum. Doğru ve güvenilir bir yayıncılık anlayışınız var. Ülkenizin kültürel gelişimine destek vererek ülkenizin bugününe ve geleceğine katkıda bulunuyorsunuz. Sizleri tebrik ederim" ifadelerini kullandı.





"TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Rybak, "Türk insanını, Türkiye'yi, Türk yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Çok sıcakkanlı, misafirperver ve samimi insanlarsınız. Biz de sizleri Belarus'ta ağırlamayı çok isteriz. Kapımız sizlere her zaman açık. Ülkelerimiz arasındaki ziyaretler ve çeşitli temaslar, kültürel ve sosyal faaliyetler vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor. Karşılıklı sevgi, saygı, anlayışımız çok iyi düzeyde seyretmekte olan ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daha ileriye taşımak iradesi her iki ülkede de mevcut." diye konuştu.





Victor Rybak, ziyaretinin sonunda Abdulhalik Çimen'e hediye takdiminde bulundu.



