Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği! Şubat yoğun geçecek... Rusya-Ukrayna krizi İsrail ile yeni dönem

Türkiye, son dönemde hem bölgesinde hem dünya meselelerinde önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şubat ayında ilişkilerde yumuşama dönemine girilen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail liderleriyle görüşecek. Erdoğan'ın son dönemde aralarında gerilim artan Rusya ve Ukrayna ile kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Dünyanın en önemli gündem maddelerinden Rusya-Ukrayna geriliminde iki ülke ile olan iyi ilişkileri nedeniyle arabuluculuk noktasında akla ilk gelen ülke olan Türkiye, krizin tüm taraflarının katılımıyla AGİT Minsk grubu toplantılarının bir sonraki turuna ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat Perşembe günü Kiev'e gitmesi bekleniyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in ziyareti de 4 Şubat'ta başlayacak Pekin olimpiyatlarının ardından kararlaştırılacak. Ziyaretin, Şubat ayının ikinci yarısında olması bekleniyor.
YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI
İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog Şubat ayının ilk yarısında Türkiye'ye gelecek. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar, enerji kaynaklarının sevkiyatına ilişkin projeler, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün statüsü Gazze konuları ele alınacak. Ziyaret, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın annesinin ölümünün ardından taziyelerini sunmak için Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Herzog'u Türkiye'ye davet etti, Herzog davete "Gelmek isteriz" diye cevap verdi. Herzog, bugün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne(BAE) bir ziyaret gerçekleştirecek.