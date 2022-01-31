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    • 31.01.2022 08:25
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    • 31.01.2022 08:43
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanıyor! Masada Rusya-Ukrayna gerilimi, Doğu Akdeniz ve ekonomi var...

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimi gündemdeki ilk başlıklardan biri olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmalar masaya yatırılacak. Doğu Akdeniz ve ekonomide yeni yol haritası da toplantının gündem maddeleri arasında.

    Masada Rusya-Ukrayna gerilimi var...

    Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler...

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak.



    ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİDİYOR
    Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.

    3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

    PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR
    Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Başkan Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

    DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
    Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

        EKONOMİDE YENİ DÖNEM
        Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

        Artan vaka sayılarını önlemek için alınacak tedbirler görüşülecek

        Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

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