Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanıyor! Masada Rusya-Ukrayna gerilimi, Doğu Akdeniz ve ekonomi var...

Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak.
ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİDİYOR
Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.
3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.
PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Başkan Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.