Tüketici Hakem Heyeti'nden flaş karar! İnternet sağlayıcısına 'ayıplı hizmet' cezası

Pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, 6 Eylül 2019'da aylık 90 TL ödeyerek internet sağlayıcı firmaya abone oldu. Ancak ödediği bedel karşılığı taahhüt edilenden internet hızı düşük olunca Kızılçay, defalarca müşteri hizmetlerini aradı.
Çözüm bulamayan Kızılçay, aylık ödeme bedelini 150 TL'ye kadar çıkararak internet hızını da yükseltti.. Yine aynı durumla karşılaşan Kızılçay, 01.10.2020 tarihinde aboneliğini iptal ettirmek için 1200 TL cayma bedeli ödedi.
Avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020'de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini 2021 yılı Kasım ayında kazandı.
VERİLEN TAAHÜTÜN EN AZ 75'İ KARŞILANMAK ZORUNDA
Onur Kızılçay'ın avukatı Emre Akman, internet sağlayıcısı vatandaşa vaat ettiği unsurları yerine getirmiyorsa, müşterinin bu durumu kanıtlayarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurması gerektiğini belirtti.