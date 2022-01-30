Tüketici Hakem Heyeti'nden flaş karar! İnternet sağlayıcısına 'ayıplı hizmet' cezası

Akman, "Tüketici Kamu Heyeti kararına ilişkin bir icra takibi vardı. Bununla alakalı firma bize bir iptal davası açtı. Bu icra takibinin durdurulması için. Çünkü kendilerinin bize söylediği cayma bedelinin yansıtılabileceği, sözleşmede taahhüt edilen hızın örnek veriyorum 16 megabit değil de 16 megabite kadar olduğu söylenerek, aslında kullanıcıyı aldattıklarını ikrar etmiş oldular. Bizim davamız sonuçlandı. Örneğin 16 megabit bir internet alıyorsun, bunun en az yüzde 75'ini internet sağlayıcı vermek zorunda.