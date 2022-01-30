2022 açık cezaevi koronavirüs izinleri bitti mi yoksa uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE duyurusu geldi…

Açık cezaevinde kalan mahkumlar için pandemi nedeniyle izin verilmişti ve bu süreçte sık sık ertelemeler yapıldı. 7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan COVID-19 İzni ile İlgili yayınlanan duyuruda açık cezaevi izin sürelerinin yeniden ertelenip ertelenmediği belli oldu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 açık cezaevi koronavirüs izinleri bitti mi yoksa uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) açık cezaevi izinleriyle ilgili duyurusunu haberimizde bulabilirsiniz.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.
CEZA VE TEVKİFEVLERİ CTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU GELDİ!
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."