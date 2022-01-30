SON DAKİKA: CHP'li İBB İETT'ye Macaristan'dan 100 adet elektrikli otobüs ithal ediyor

Amerika ve Avrupa'nın uyguladığı ambargo kararlarının da etkisiyle birçok alanda zincirlerini kıran Türkiye; dışa bağımlılık oranını dibe çekmeyi başardı.

Böyle bir dönemde CHP'li İBB yönetimi çok tartışılacak bir karara imza attı.