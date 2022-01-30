SON DAKİKA: CHP'li İBB İETT'ye Macaristan'dan 100 adet elektrikli otobüs ithal ediyor

MACARİSTAN'DAN 100 ELEKTRİKLİ OTOBÜS İTHAL EDİLİYOR
İETT'nin otobüs filosunu büyütmek için harekete geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de birçok marka tarafından elektrikli otobüs üretiliyor olmasına rağmen Macaristan merkezli bir markayla anlaşma yaptı.
CHP'li İBB yönetimi, Macaristan merkezli Ikarus firmasıyla 100 elektrikli otobüs için el sıkıştı.
İLK OTOBÜS TEST İÇİN İSTANBUL'DA
İETT filosuna katılacak otobüslerden ilki, Macaristan'dan tırla Türkiye'ye getirildi.
İstanbul trafiğine çıkmaya hazırlanan araçların menzili 300 kilometre.