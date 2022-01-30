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    • 30.01.2022 17:11
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    SON DAKİKA: CHP'li İBB İETT'ye Macaristan'dan 100 adet elektrikli otobüs ithal ediyor

    Son dakika haberleri... Türkiye, son yıllarda yerli ve milli imkanlarla üst üste teknoloji hamleleri atıyor. Elektrikli otomobil TOGG'un üretimi için gün sayılırken CHP'li İBB ise kaynakları yurt dışına aktarma peşinde. Ekrem İmamoğlu yönetimi, daha önce İstanbul'da kullanılan Macaristan markası Ikarus'un elektrikli modellerinden 100 adet almak için adım attı. İthal elektrikli otobüslerden ilki test sürüşü için İstanbul'a geldi.

    CHP’li İBB kaynakları yurt dışına aktarıyor

    Amerika ve Avrupa'nın uyguladığı ambargo kararlarının da etkisiyle birçok alanda zincirlerini kıran Türkiye; dışa bağımlılık oranını dibe çekmeyi başardı.

    Böyle bir dönemde CHP'li İBB yönetimi çok tartışılacak bir karara imza attı.

    MACARİSTAN'DAN 100 ELEKTRİKLİ OTOBÜS İTHAL EDİLİYOR
    İETT'nin otobüs filosunu büyütmek için harekete geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de birçok marka tarafından elektrikli otobüs üretiliyor olmasına rağmen Macaristan merkezli bir markayla anlaşma yaptı.

    CHP'li İBB yönetimi, Macaristan merkezli Ikarus firmasıyla 100 elektrikli otobüs için el sıkıştı.

    İLK OTOBÜS TEST İÇİN İSTANBUL'DA
    İETT filosuna katılacak otobüslerden ilki, Macaristan'dan tırla Türkiye'ye getirildi.

    İstanbul trafiğine çıkmaya hazırlanan araçların menzili 300 kilometre.

        İSTANBUL'DA IKARUS MACERASI 1957'DE BAŞLADI
        İstanbul'un sokak ve caddelerinde seferlerini sürdürürken şehrin on yıllar içindeki hızlı gelişimine tanıklık eden ve milyonlarca insanı taşıyan IKARUS marka otobüslerin İETT'ye ilk giriş yılı 1957 yılında alınan bir araç ile başlamıştı.

        Daha sonrasında 1979-80 yıllarında Macaristan'da üretilen Ikarus marka araçların alım ihalesine çıkılarak 305 adet Ikarus-Z260 (Solo) ve 190 Ikarus Z280 (Körüklü) İETT filosuna katılmış, IKARUS marka otobüslerin İstanbul yollarındaki uzun soluklu hizmet öyküsü devam etmişti.

        1991-1994 yılları arasında yapılan ihalelerde ise 1404 adet Ikarus daha İETT filosuna katılmıştı.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'li İBB İETT'ye Macaristan'dan 100 adet elektrikli otobüs ithal ediyor
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