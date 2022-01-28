Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE duyurdu! Açık cezaevi covid izinleri 2 ay daha uzatıldı mı? 31 Mart’a kadar...

Cezaevinde kalan vatandaşlara pandemi döneminde izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Son yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 31 Ocak itibariyle sona eriyordu. Ancak konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE duyurdu! Açık cezaevi covid izinleri 2 ay daha uzatıldı mı? İşte konu hakkında detaylar!
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.
CTE TARAFINDAN YAPILAN DUYURU!
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."