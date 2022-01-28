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    • 28.01.2022 20:38
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE duyurdu! Açık cezaevi covid izinleri 2 ay daha uzatıldı mı? 31 Mart'a kadar...

    Pandemi nedeniyle cezaevinde kalan vatandaşlara özel izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Son dakika Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla yeni tarih bilgisi verildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE duyurdu! Açık cezaevi covid izinleri 2 ay daha uzatıldı mı? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE duyurdu! Açık cezaevi covid izinleri 2 ay daha uzatıldı mı? 31 Mart’a kadar...

    Cezaevinde kalan vatandaşlara pandemi döneminde izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Son yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 31 Ocak itibariyle sona eriyordu. Ancak konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE duyurdu! Açık cezaevi covid izinleri 2 ay daha uzatıldı mı? İşte konu hakkında detaylar!

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

    CTE TARAFINDAN YAPILAN DUYURU!

    "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

        Mevcut düzenlemedeki açıklama ise şu şekilde;

        "Kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştiriliyor.

        Konuya dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

        DÖNMEYENLER FİRARİ SAYILACAK!

        Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

        Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.
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        Haberler Güncel Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE duyurdu! Açık cezaevi covid izinleri 2 ay daha uzatıldı mı? 31 Mart'a kadar...
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