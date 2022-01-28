Fırat Tanış CHP’yi eleştirince sosyal medyada linç edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini iddia ederek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı şu ifadelerle eleştirmişti:
"Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün"
Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti.
LİNÇ KURBANI OLDU
Spor yorumcusu Bilgin Gökberk, Cumhuriyet'teki köşesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' benzetmesi üzerinden sanat camiasından tepki gelmesi ve şarkı sözleri üzerinden eleştirilen Sezen Aksu konusunda sessiz kalınmasıyla ilgili eleştiride bulundu. Gökberk, Fırat Tanış'ı hedef göstererek "Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.
TANIŞ'TAN CUMHURİYET'E: GAZETEYİ ALTILI BÜLTENİNE ÇEVİRDİNİZ
Fırat Tanış, Bilgin Gökberk'in yazısını Twitter'dan alıntılayarak ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:
"Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi "ötekilerin" hakkını hukukunu korumaya talipsiniz? "