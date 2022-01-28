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    • 28.01.2022 08:49
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    • 28.01.2022 08:55
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    Fırat Tanış CHP'yi eleştirince sosyal medyada linç edildi

    Her fırsatta fikir ve ifade özgürlüğünden bahseden sanat camiası son polemikle adeta kendisiyle çelişti. Oyuncu Fırat Tanış, "Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi "ötekilerin" hakkını hukukunu korumaya talipsiniz? " ifadeleriyle CHP ve yandaşlarını eleştirince sosyal medyada linç kurbanı oldu.

    Fırat Tanış CHP’yi eleştirince sosyal medyada linç edildi

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini iddia ederek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

    Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı şu ifadelerle eleştirmişti:

    "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün"

    Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti.

    LİNÇ KURBANI OLDU
    Spor yorumcusu Bilgin Gökberk, Cumhuriyet'teki köşesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' benzetmesi üzerinden sanat camiasından tepki gelmesi ve şarkı sözleri üzerinden eleştirilen Sezen Aksu konusunda sessiz kalınmasıyla ilgili eleştiride bulundu. Gökberk, Fırat Tanış'ı hedef göstererek "Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    TANIŞ'TAN CUMHURİYET'E: GAZETEYİ ALTILI BÜLTENİNE ÇEVİRDİNİZ
    Fırat Tanış, Bilgin Gökberk'in yazısını Twitter'dan alıntılayarak ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

    "Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi "ötekilerin" hakkını hukukunu korumaya talipsiniz? "

        CÜNEYT ÖZDEMİR: TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ!
        CHP ve yandaşlarını eleştiren Tanış, linç timinden nasibini aldı.

        Gazeteci Cüneyt Özdemir Fırat Tanış'a Twitter'dan şu sözlerle tepki gösterdi:

        "Tevazuda Fırat Tanış gibi ol! Adama troll demiştim az demişim; Kibirli Troll ! Cumhuriyet'in yaptığı haber için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor, Ekrem İmamoğlu'na laf sokuşturuyor, 'gelin oyun çıkışı dövün' diyor, ganyan bayilerine sallıyor... Tutmayın küçük enişteyi!"

        Tanış'ı linç kampanyası sosyal medyada üst sıralara yerleşti. Her fırsatta fikir ve ifade özgürlüğü deyip konu CHP olunca eleştirenleri linç eden sosyal medya paylaşımları şöyle:






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        Fırat Tanış CHP’yi eleştirince sosyal medyada linç edildi
        Haberler Güncel Fırat Tanış CHP'yi eleştirince sosyal medyada linç edildi
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