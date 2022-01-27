İsrailli haham kar esaretinde camiye sığındı: Çok sıcak karşıladılar

SAATLER SÜREN KAR ESARETİ

Dondurucu soğuklarda, yollarda mahsur kalan vatandaşlar, 20 saate varan süreler boyunca büyük bir çaresizlik yaşamıştı. Mahsur kaldıkları yolların ıssız olması nedeniyle yüzlerce kişi, çevrede bulunan cami, okul, AVM gibi yerlere sığınmıştı. Kar çilesinde mahsur kalanlardan biri olan İsrailli bir hahamsa, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla İsrail medyasında gündem oldu. Ülke basınına yansıyan haberlere göre Israel Album isimli 61 yaşındaki bir haham, ziyaret için geldiği İstanbul'da kar esaretini yaşayanlardan biri oldu.