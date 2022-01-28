Günün en çok araştırılan konusu Drej Ali kod adlı Ali Yasak oldu. Ali Yasak hakkında internet arama motorlarında kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve yaşayıp yaşamadığı yönünde bir çok soru aratıldı. Peki Drej Ali kimdir? Ali Yasak kimdir, yaşıyor mu? Ali Yasak , kaç yaşında, nereli? Haberimizde Ali Yasak ya da bilinen adıyla Drej Ali hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
DREJ ALİ KİMDİR?
Drej Ali lakaplı Ali Yasak 1 Haziran 1956 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir.
ALİ YASAK KİMDİR, YAŞIYOR MU, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
65 yaşındaki Ali Yasak halen yaşamaktadır. 1 çocuğu bulunan Yasak 19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
1978 yılında Urfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu.
Drej Ali'nin adı pek çok ülke gündemine oturan olaylarla gündeme geldi. Özetle 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklanmış, 25 Ocak 1978 tarihinde yapılan mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 26 Ocak 1978'te karşıt görüşlülerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı.
Drej Ali, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kız kardeşinin düğünüyle de gündeme geldi. Et kaçakçılığı ile ilgili başlatılan Buffalo Operasyonu'na Yasak'ın adı da karıştı. Et kaçakçılığının elebaşı olarak bilinen İsak Romano'nun yaralanması olayında azmettirici olduğu öne sürülen Yasak, burnundan ameliyat olmak için yattığı hastane odasında gözaltına alındı. Sorgulanmak için Ankara'ya götürülen Yasak, daha sonra serbest bırakıldı.
Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Buffalo Operasyonu" sonucunda hazırlanan 128 sayfalık iddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu bildirilen İsak Romano ile "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşiretinden Mehmet Bucak'ın, 12'şer yıldan 28'er yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilmeleri istendi. İddianamede, Ali Yasak'ın kurulan örgüt içindeki anlaşmazlık sırasında gözdağı vermek amacıyla İsak Romano'yu ayağından vurdurma ve sanıklardan Ömer Faruk Kamaç'ın bürosunu bombalattırma eylemleri sırasında da silah ve patlayıcı madde kullandığının, iddialar arasında yer aldığı belirtildi.