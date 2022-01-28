Drej Ali kimdir? Ali Yasak kimdir, yaşıyor mu? Ali Yasak , kaç yaşında, nereli?

Drej Ali, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kız kardeşinin düğünüyle de gündeme geldi. Et kaçakçılığı ile ilgili başlatılan Buffalo Operasyonu'na Yasak'ın adı da karıştı. Et kaçakçılığının elebaşı olarak bilinen İsak Romano'nun yaralanması olayında azmettirici olduğu öne sürülen Yasak, burnundan ameliyat olmak için yattığı hastane odasında gözaltına alındı. Sorgulanmak için Ankara'ya götürülen Yasak, daha sonra serbest bırakıldı.

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Buffalo Operasyonu" sonucunda hazırlanan 128 sayfalık iddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu bildirilen İsak Romano ile "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşiretinden Mehmet Bucak'ın, 12'şer yıldan 28'er yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilmeleri istendi. İddianamede, Ali Yasak'ın kurulan örgüt içindeki anlaşmazlık sırasında gözdağı vermek amacıyla İsak Romano'yu ayağından vurdurma ve sanıklardan Ömer Faruk Kamaç'ın bürosunu bombalattırma eylemleri sırasında da silah ve patlayıcı madde kullandığının, iddialar arasında yer aldığı belirtildi.