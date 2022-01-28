Celal Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren yakalandı mı? Cinayette son gelişmeler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti gündemden düşmüyor. Korkunç cinayetle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yeşilköy'de ortağı olduğu balıkçı restorantında 7 kurşunla öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak burada hayatını kaybetti. Olay anında yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından teslim alındı. Cenaze Rize'de toprağa verilecek. Peki Celal Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nı öldüren yakalandı mı? İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından soruşturmada son durum...
CELAL MAHMUT YAZICIOĞLU KİMDİR?
Celal Mahmutyazıcıoğlu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öz ağabeyidir. Kardeşinin cenazesini otopsi sonrası teslim alan Celal Mahmutyazıcıoğlu ailesi ile birlikte defin işlemleri için Rize'ye gitti.
ECE ERKEN'DEN İLK SÖZLER: NASIL DAYANACAĞIM?
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Bircan Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİYLE İLGİLİ SON GELİŞMELER
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.
65 BİN TL'LİK ALACAK-VERECEK MESELESİ
Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.