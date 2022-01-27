Son dakika: Türk Hava Yolları'nda görev değişimi: İlker Aycı'nın yerine Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi





Bolat iş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988'den 2005'e kadar olan dönemde Riyad King Saud University'de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.

Sonrasında Türk Hava Yolları'nda Yatırım Yönetimi Başkanlığı görevine atanmıştır. 2012 yılından itibaren Türk Hava Yolları'nda Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yaptı.