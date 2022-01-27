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    • 27.01.2022 23:33
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    Son dakika: Kabil Havalimanı işletmesinde karar belli oldu! Türkiye, Katar ve Taliban arasında anlaşma tamam

    Son dakika haberi... Afganistan'da ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Taliban, 2021 Haziran ayından itibaren Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti. Yaşanan olayların ardından Kabil Havalimanı işletmesiyle ilgili gelişmeleri herkes merak ediyordu. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye, Katar ve Taliban arasında bir dizi temel konu üzerinde anlaşmanın sağlandığı duyuruldu.

    Türkiye, Katar ve Taliban arasında anlaşma tamam

    Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başkent Doha'da düzenlenen heyetler arası üçlü toplantının sona erdiği belirtildi.

    Açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

    SON TUR İÇİN GÖZLER DOHA'DA
    Tarafların görüşmelerin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarılan açıklamada, müzakerelerin son turunun gelecek hafta Doha'da yapılacağı kaydedildi.

    Katar Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, Katar ve Türkiye heyetlerinin Taliban geçici hükümetiyle Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletimi konusunda Kabil'de iki gün boyunca yoğun müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.

        Katar ve Türk heyetleri arasında 2021 Aralık ayı sonlarında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin görüşmeler yapılmış ve Türkiye ile Katar'dan iki şirket arasında eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

        HAZİRAN 2021'DE TALİBAN MERKEZLERİ ELE GEÇİRDİ
        Taliban, 2021 Haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

        Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.
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