DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2022 DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı’na kimler katılabilir?

ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı yeni yılın başlamasıyla birlikte merak edilenler arasında yer aldı. 2022 yılında düzenlenecek olan sınavların tarihlerini öğrenmek isteyenler için 2022 DGS ne zaman, DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Peki Dikey Geçiş Sınavı'na kimler katılabilir? Puan hesaplama işlemi neye göre, nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar…
2022 DGS NE ZAMAN?
DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.