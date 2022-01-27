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    • 28.01.2022 11:14
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    DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2022 DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı’na kimler katılabilir?

    2022 DGS ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı'na kimler katılabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Önlisans 2 yıllı eğitimlerini lisans 4 yıla tamamlamak isteyen kişilerin katıldığı ve başarılı not almak için uğraştığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 yılında hangi tarihte düzenlenecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?

    ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı yeni yılın başlamasıyla birlikte merak edilenler arasında yer aldı. 2022 yılında düzenlenecek olan sınavların tarihlerini öğrenmek isteyenler için 2022 DGS ne zaman, DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Peki Dikey Geçiş Sınavı'na kimler katılabilir? Puan hesaplama işlemi neye göre, nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar…

    2022 DGS NE ZAMAN?

    DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

    DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

    Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

        DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        DGS yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart 2021-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir
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        Haberler Güncel DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2022 DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı’na kimler katılabilir?
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