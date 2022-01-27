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    • 27.01.2022 13:05
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    • 27.01.2022 13:28
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    SON DAKİKA: Selahattin Beyazıt kimdir? Galatasaray'ın eski başkanın gizli yaşamı: Türkiye'de Gladyo'nun baronu

    Son dakika haberleri... Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, geçtimiz hafta vefat etti. Beyazıt, geçmişi ve bağlantılarıyla birçok soru işareti barındıran bir isimdi. CIA’in kurduğu Bilderberg örgütünün Türkiye temsilciğini yaptı. Bir başka deyişle Gladyo'nun Türkiye'deki baronlarındandı. Peki gerçekten kim bu Selahattin Beyazıt? İşte sırlarla dolu geçmişi...

    Gladyonun baronlarından Selahattin Beyazıt’ın geçmişi

    1931 yılında Ağrı Doğubeyazıt'ta doğdu. Babası İbrahim Ağa bir aşiret reisiydi; 1930 yılında Ağrı civarındaki Kürt isyanlarına katılınca 17 kişilik sürgün listesine alındı. Onlar da tüm servetleriyle İstanbul'a geldiler. Emlak işiyle başladılar; işleri büyüttüler.

    Selahattin Beyazıt önce Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu sonra İngiltere'ye gitti Cambridge Üniversitesi'nden mezun oldu.

    CIA'İN KURDUĞU ÖRGÜTÜN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLDU
    Uzun yıllar evvel CIA'in kurduğu Bilderberg örgütünün 1972 ila 1992 arasındaki Türkiye Temsilcisi idi. Bilderberg toplantılarına 23 kez katıldı.

    ÇEŞME'DEKİ GİZLİ TOPLANTI
    Bilderberg, Türkiye'deki ilk toplantısını İzmir-Çeşme'deki Altınyunus Oteli'nde yaptı. Bu toplantı, Selahattin Beyazıt'ın ısrarlı talepleri neticesinde gerçekleşmişti… 1975'teki o toplantıya katılanlar arasında NATO Genel Sekreteri Joseph Luns da vardı…

    MARGARET THATCHER'A 'MAGGY' DİYECEK KADAR YAKIN
    Çeşme'deki Bilderberg'te Küresel Baronlar David Rockefelller, Edmond de Rothschild ve Giovanni Agnelli de yerlerini almıştı.

    Toplantının katılımcılarından Margaret Thatcher, Çeşme'den dört sene sonra (1979) İngiltere'nin Başbakanı olmuştu.

    "Törkiş Baron" Mister Selahattin Beyazıt, kendisine "Maggy" diyecek kadar yakındı.

        ÇEŞME'DE BILDERBERG TOPLANTISINA SELAHATTİN BEYAZIT'LA BİRLİKTE KATILANLAR
        Çeşme'deki Bilderberg'e Baron Beyazıt ile birlikte Türkiye'den katılan isimler şunlardı:

        Bülent Ecevit, Turhan Feyzioğlu, İhsan Sabri Çağlayangil, Kamran İnan, Hasan Esat Işıki İhsan Doğramacı, Gülten Kazgan, M. Nuri Birgi, Oğuz Gökmen, Semih Akbil, Halil Tunç, Memduh Yaşa, Selçuk Yaşar…

        FETULLAH GÜLEN BAĞLANTISI
        1975 yılında CIA'in örgütü Bilderberg'in toplantısının yapıldığı yıl Fetullah Gülen'in mason locasına girdiği yıl. Çeşme'den uzun seneler sonra, Locaefendi Fetullah "Şayet, ahirette Allah bana şefaat etme imkânını verirse bunu evvela Ecevit için kullanırım!" diyecekti! Sabetay Sevi'nin 17. yüzyılda yaşadığı eve yaptığı ziyareti, İzmir'e vaiz olarak atandığı dönemdeki (1966) özel bir sohbette anlatan Fetullah Gülen… O evdeki Yahudi cemaati mensuplarının kendisine "Muhterem Gülen, sen bizim Mesihimizsin" diye seslendiğini söylüyordu!

        FETÖ'NÜN GALATASARAY YAPILANMASI
        FETO'nun 1990'lı yıllarda nagehan (birdenbire) Galatasaray'ı tuttuğunu hatırlaması, tesadüf değildir. Fetullahçılığın Galatasaray'a sirayet etmesi hiç de zor olmamıştı!

        2017'de bile, Galatasaray Kulübünün Mali Genel Kurulunda FETÖ mensubu Hakan Şükür ile Arif Erdem'e nasıl sahip çıkıldığı hafızalarda tazeliğini koruyor.

            "KRALİÇE'Yİ GÜLDÜREN TEK TÜRK"
            Kraliçe'yi güldüren Türk derlerdi ona. Bilderberg'in kurucusu olan Muharrem Nuri Birgi hiç evlenmedi; çoluğu çocuğu yoktu; tüm mirasını Selahattin Beyazıt'a bıraktı.

            Sonra dünya siyasetinde pek önemli olaylara sahne olan Bilderberg yönetiminde de Selahattin Beyazıt yer aldı.

            BEYAZ SARAY'DAN HEMEN RANDEVU ALABİLİYORDU
            Beyazıt'ın bir diğer dikkat çekici tarafı ise Beyaz Saray'dan hızlı bir şekilde randevu alabilmesi ve siyaset sahnesinde gözükmeyip her arka planda kalması oldu.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Selahattin Beyazıt kimdir? Galatasaray'ın eski başkanın gizli yaşamı: Türkiye'de Gladyo'nun baronu
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