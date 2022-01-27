SON DAKİKA: Selahattin Beyazıt kimdir? Galatasaray'ın eski başkanın gizli yaşamı: Türkiye'de Gladyo'nun baronu

FETULLAH GÜLEN BAĞLANTISI

1975 yılında CIA'in örgütü Bilderberg'in toplantısının yapıldığı yıl Fetullah Gülen'in mason locasına girdiği yıl. Çeşme'den uzun seneler sonra, Locaefendi Fetullah "Şayet, ahirette Allah bana şefaat etme imkânını verirse bunu evvela Ecevit için kullanırım!" diyecekti! Sabetay Sevi'nin 17. yüzyılda yaşadığı eve yaptığı ziyareti, İzmir'e vaiz olarak atandığı dönemdeki (1966) özel bir sohbette anlatan Fetullah Gülen… O evdeki Yahudi cemaati mensuplarının kendisine "Muhterem Gülen, sen bizim Mesihimizsin" diye seslendiğini söylüyordu!