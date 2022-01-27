SON DAKİKA: Selahattin Beyazıt kimdir? Galatasaray'ın eski başkanın gizli yaşamı: Türkiye'de Gladyo'nun baronu

1931 yılında Ağrı Doğubeyazıt'ta doğdu. Babası İbrahim Ağa bir aşiret reisiydi; 1930 yılında Ağrı civarındaki Kürt isyanlarına katılınca 17 kişilik sürgün listesine alındı. Onlar da tüm servetleriyle İstanbul'a geldiler. Emlak işiyle başladılar; işleri büyüttüler.
Selahattin Beyazıt önce Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu sonra İngiltere'ye gitti Cambridge Üniversitesi'nden mezun oldu.
CIA'İN KURDUĞU ÖRGÜTÜN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLDU
Uzun yıllar evvel CIA'in kurduğu Bilderberg örgütünün 1972 ila 1992 arasındaki Türkiye Temsilcisi idi. Bilderberg toplantılarına 23 kez katıldı.
ÇEŞME'DEKİ GİZLİ TOPLANTI
Bilderberg, Türkiye'deki ilk toplantısını İzmir-Çeşme'deki Altınyunus Oteli'nde yaptı. Bu toplantı, Selahattin Beyazıt'ın ısrarlı talepleri neticesinde gerçekleşmişti… 1975'teki o toplantıya katılanlar arasında NATO Genel Sekreteri Joseph Luns da vardı…
MARGARET THATCHER'A 'MAGGY' DİYECEK KADAR YAKIN
Çeşme'deki Bilderberg'te Küresel Baronlar David Rockefelller, Edmond de Rothschild ve Giovanni Agnelli de yerlerini almıştı.
Toplantının katılımcılarından Margaret Thatcher, Çeşme'den dört sene sonra (1979) İngiltere'nin Başbakanı olmuştu.
"Törkiş Baron" Mister Selahattin Beyazıt, kendisine "Maggy" diyecek kadar yakındı.