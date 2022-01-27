Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etti. Kremlin'den konuya ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.
ERDOĞAN'IN TEMASI GERİLİMİ DÜŞÜRECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Erdoğan, Putin'in Türkiye'ye bu konuları görüşmek üzere gelmesinin isabetli olacağını düşündüğünü belirterek davette bulunmuştu. Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında, Vladimir Putin'in kritik zirve için Türkiye'ye geleceği bildirildi. Tarih ise net değil. Tahminler ise Şubat'ın ilk haftası görüşmenin gerçekleşmesi yönünde.