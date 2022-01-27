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    • 27.01.2022 13:16
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    Son dakika: Putin, Başkan Erdoğan'ın teklifini kabul etti: Türkiye'ye geliyor! Rusya-Ukrayna krizinde son durum...

    Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki teklifini kabul ederek Türkiye'ye gelecek. Rusya ve Ukrayna arasında kriz devam ederken Başkan Erdoğan'ın teması ile gerilimin düşüceği bildiriliyor. Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

    Putin, Başkan Erdoğan’ın teklifini kabul etti: Türkiye’ye geliyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etti. Kremlin'den konuya ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

    ERDOĞAN'IN TEMASI GERİLİMİ DÜŞÜRECEK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Erdoğan, Putin'in Türkiye'ye bu konuları görüşmek üzere gelmesinin isabetli olacağını düşündüğünü belirterek davette bulunmuştu. Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kremlin'den açıklama geldi.

    Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında, Vladimir Putin'in kritik zirve için Türkiye'ye geleceği bildirildi. Tarih ise net değil. Tahminler ise Şubat'ın ilk haftası görüşmenin gerçekleşmesi yönünde.

        BAŞKAN ERDOĞAN: BARIŞ ORTAMINA GİDEN YOLU AÇABİLİRİZ

        Başkan Erdoğan da iki ülke arasında yaşanan krize yönelik olarak, "Ülkemiz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine en başında beri destek verdi. Rusya'nın Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik adımlarına karşı net bir tutum sergiledik. Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

        UKRAYNA LİDERİ ZELENSKY İLE DE GÖRÜŞECEK

        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayı içerisinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile de görüşeceğini duyurmuştu. Erdoğan, Putin ile görüşmesinin ardından Zelensky ile de görüşerek arabuluculuk görevini üstlenecek.

        RUSYA-UKRAYNA KRİZİ NEDİR?

        Ukrayna'da iktidarda bulunan ve Rusya yanlısı olduğu bilinen Viktor Yanukoviç'in 2013'te Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasıyla ülkede başlayan kriz, "meydan olayları" olarak bilinen şiddetli protestolarla 2014'te de devam etti.

        Protestoların şiddetinin artmasıyla Yanukoviç Rusya'ya kaçarken, Ukrayna'nın geçici bir hükümet ve hazırlıksız bir orduya sahip olmasını fırsat bilen Rusya, Mart 2014'te Kırım'ı yasa dışı bir şekilde ilhak etti.

            Kırım'daki kriz kısa sürede Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine sıçrarken, buradaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde devletlerini ilan etti. "Donbas" denilen bölgede, Rusya yanlılarının yasa dışı yönetimleri yaklaşık 8 yıldır sürüyor.

            Rus yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında devam eden çatışmaları durdurmak için 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı.

            Anlaşmalara göre, bölgede ateşkes sağlanacak, esir takası yapılacak, Kiev yönetimi merkezi gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerini artıracak ve Donbas'a özel statü sağlayacak anayasa değişikliği yapacaktı.

            Rus yanlısı ayrılıkçılar ise Ukrayna-Rusya sınırının kontrolünü devlete geri verecek, bölgedeki silahlarını çekecekti. Ancak bugüne kadar iki tarafın karşılıklı birbirini ateşkesi ihlal ettiğini suçlamasıyla anlaşmalar yürürlüğe konmadı.

            Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmesini ve NATO'nun Rusya sınırlarında daha fazla genişlemesini "kırmızı çizgi" olarak tanımlarken; ABD ve NATO'yu, Ukrayna'ya silah sevkiyatları yaparak gerilimi körüklemekle suçluyor.

            Ukrayna ise 2020'de "NATO genişletilmiş fırsatlar partneri" statüsünü almıştı. Toprak bütünlüğünü sağlamak isteyen Kiev, bu sorunun çözümü için de bir an önce NATO Üyelik Hareket Planı almak ve üyelik görüşmelerini başlatmak istiyor.
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            Haberler Güncel Son dakika: Putin, Başkan Erdoğan'ın teklifini kabul etti: Türkiye'ye geliyor! Rusya-Ukrayna krizinde son durum...
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