Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.01.2022 17:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 18:02
    ABONE OL

    Son dakika: Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili 38 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

    Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili 38 savcı ve hakimi meslekten ihraç etti. Öte yandan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada şike davasında verilen beraat kararlarınının onanmasına ilişkin kesinleşme şerhinin düzenlendiğini açıklamıştı.

    38 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi!

    Şike davası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    38 HAKİM VE SAVCI...
    Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili 38 savcı ve hakimi meslekten ihraç etti.



    ŞİKE DAVASI
    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, şike davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetciler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkındaki beraat kararıyla ilgili 'Kesinleşme Şerhi'nin düzenlendiğini açıklamıştı.

    Kesinleşme Şerhi'nin düzenlenmesinin ardından dava kapandı.



    KESİNLEŞME ŞERHİ NE DEMEK?
    Görevli ve yetkili mahkemelerce görülen davaların, mahkeme tarafından verilen kararının kesinleştiğini bildiren karardır. Kesinleşme şerhi, davanın kapandığının bir göstergesidir.

    Bu şerh taraflara mahkeme sonrasında tebliğ edilmektedir. Kanunda belirtilen süreler içinde söz konusu kararlara temyiz imkânı bulunmaktadır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yılın ilk MGK’sı toplandı
    Haberler Güncel Son dakika: Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili 38 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
        SON DAKİKA