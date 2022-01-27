Son dakika: Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili 38 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Şike davası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
38 HAKİM VE SAVCI...
Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, Fenerbahçe Şike Davası ile ilgili 38 savcı ve hakimi meslekten ihraç etti.
ŞİKE DAVASI
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, şike davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetciler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkındaki beraat kararıyla ilgili 'Kesinleşme Şerhi'nin düzenlendiğini açıklamıştı.
Kesinleşme Şerhi'nin düzenlenmesinin ardından dava kapandı.
KESİNLEŞME ŞERHİ NE DEMEK?
Görevli ve yetkili mahkemelerce görülen davaların, mahkeme tarafından verilen kararının kesinleştiğini bildiren karardır. Kesinleşme şerhi, davanın kapandığının bir göstergesidir.
Bu şerh taraflara mahkeme sonrasında tebliğ edilmektedir. Kanunda belirtilen süreler içinde söz konusu kararlara temyiz imkânı bulunmaktadır.