AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüzyüze mi online mı yapılacak?

AUZEF TELAFİ BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?



12-13 Şubat 2022 Tarihlerinde yapılacak Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı için, 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerlidir.

12-13 Şubat Tarihlerinde yapılacak Telafi Sınavı için, sınav yeri tercihi değişikliği yapmak istiyorsanız 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59'a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilirsiniz.