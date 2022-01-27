AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüzyüze mi online mı yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı okuyan uzaktan eğitim öğrencileri telafi sınavının yapılmamasının ardından araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF bütünleme sınavları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 Güz yarıyılı telafi sınavının çevrimiçi yapılmasına ilişkin alınan karar iptal edildi. Yapılan açıklamaya göre sınavlar 12-13 Şubat tarihinde yüz yüze olarak gerçekleşecek.
AUZEF TELAFİ BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
12-13 Şubat 2022 Tarihlerinde yapılacak Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı için, 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerlidir.
12-13 Şubat Tarihlerinde yapılacak Telafi Sınavı için, sınav yeri tercihi değişikliği yapmak istiyorsanız 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59'a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilirsiniz.