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    • 27.01.2022 17:58
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    AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüzyüze mi online mı yapılacak?

    İstanbul Üniversitesi’ne bağlı uzaktan eğitim ile okuyan öğrenciler AUZEF 2021-2022 Güz yarıyılı telafi sınavı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi? Normalde 22-23 Ocak tarihlerinde düzenlenmesi beklenen sınavın yoğun kar yağışı nedeniyle iptaline karar verildi. Tüm illerden öğrenciler sınavın hangi tarihe ertelendiğini merak eder oldu. AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüzyüze mi online mı yapılacak?

    takvim.com.tr
    AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi?

    AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüzyüze mi online mı yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı okuyan uzaktan eğitim öğrencileri telafi sınavının yapılmamasının ardından araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

    AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

    AUZEF bütünleme sınavları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 Güz yarıyılı telafi sınavının çevrimiçi yapılmasına ilişkin alınan karar iptal edildi. Yapılan açıklamaya göre sınavlar 12-13 Şubat tarihinde yüz yüze olarak gerçekleşecek.

    AUZEF TELAFİ BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    12-13 Şubat 2022 Tarihlerinde yapılacak Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı için, 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerlidir.

    12-13 Şubat Tarihlerinde yapılacak Telafi Sınavı için, sınav yeri tercihi değişikliği yapmak istiyorsanız 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59'a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilirsiniz.

        AUZEF NEDİR?

        AUZEF bir kısaltmadır. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kelimesinin karşılığı olarak kullanılır. Bu açık öğretim programı İstanbul Üniversitesine bağlıdır. Açık öğretim programı olduğu için uzaktan bir şekilde eğitim vermektedir. 11 yıldır açık öğretim öğrencilerine eğitim vermektedir. Uzaktan eğitim sistemine ise daha öncesinde başlamıştır. Bu da çok yönlü olduğunu gösterir. Çünkü açık ve uzaktan eğitim öğrencilerini kabul etmektedir. Türkiye'de bunun benzeri pek üniversite yoktur.

        AUZEF'te bulunan bölümler aşağıdaki gibidir.

        Çocuk Gelişimi

        Kamu Yönetimi

        Coğrafi Bilgi Sistemleri

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        İş Sağlığı ve Güvenliği

        Acil Durum ve Afet Yönetimi

        Endüstri Mühendisliği

        Medya ve iletişim
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        Haberler Güncel AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüzyüze mi online mı yapılacak?
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