Bedelli askerlik illeri, sonuçları 2022 açıklandı mı? 28 Ocak askerlik yerleri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? e-Devlet er sınıflandırma sonuçları!

2022 bedelli askerlik sonuçları için geri sayım sona eriyor. Bedelli askerlik için başvuruda bulunanlar askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi heyacanla beklerken öte yandan sevk tarihleri de merak ediliyor. MSB tarafından yayınlanan duyuruda bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 28 Ocak'ta açıklanacağı belli olmuştu. Peki, 28 Ocak askerlik yerleri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik illeri, sonuçları 2022 açıklandı mı? Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri nedir? İşte merak edilenler!
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sonuçlar e-devlet üzerinden 'Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama' bölümünden duyurulmuştu.
MSB tarafından yapılan açıklamada "Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir." denildi.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILACAKLAR
MSB'nin açıklamasına göre bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra yapılacak işlemler şöyle sıralanıyor:
Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,