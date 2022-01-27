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    • 28.01.2022 11:31
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    • 28.01.2022 11:31
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    EKPSS sınavı ne zaman? Sınav başvuru ücreti... EKPSS ilk başvuru nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr giriş ile 2022 EKPSS başvuru kılavuzu!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) için hazırlıklar sürüyor. Henüz başvuru yapamayan engelli memur adayları, başvuruların ne zaman biteceğini araştırmaya başladılar. Peki, EKPSS başvuru ne zaman son? 2022 EKPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

    EKPSS ilk başvuru nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr giriş ile 2022 EKPSS başvuru kılavuzu! EKPSS sınavı ne zaman? Sınav başvuru ücreti...

    EKPSS 2022 sınavı için beklenen gün geldi çattı. 2 senede bir uygulanan EKPSS sınavı için bugün başvuru ekranı açıldı. Adaylar bu sene uygulanacak olan sınava katılım sağlayabilecek. Adaylar başvurularını 27 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Peki, EKPSS ilk başvuru nasıl yapılır? 2022 EKPSS sınavı ne zaman, başvuru şartları neler? EKPSS sınav ücreti ne kadar? İşte tüm merak edilenler!

    EKPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    EKPSS başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    EKPSS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

    EKPSS 2022 NE ZAMAN?

    KPSS sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek.

        EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN?

        EKPSS başvuru ücreti 45 TL olarak açıklandı.

        Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC'den başvuracak adaylar dahil); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

        İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

        1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

        2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

        3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

        6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

        7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
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        Haberler Güncel EKPSS sınavı ne zaman? Sınav başvuru ücreti... EKPSS ilk başvuru nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr giriş ile 2022 EKPSS başvuru kılavuzu!
            SON DAKİKA