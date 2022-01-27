Antalya'da Türk Davos’u: Diplomasi Forumu bölge siyaseti için çözüm platformuna dönüşüyor





DİPLOMASİ ZEMİNİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye ile fırsatı kaçırmanın mantıksız olacağını dile getirmesinin ardından Antalya Diplomasi Forumu'nun kritik bir misyon üstlenerek, hem Türkiye ile anlaşmazlıkları olan hem de dünyada gerginlik yaşayan tüm ülkelerin diplomatik müzakereler yürütmesi için zemin oluşturduğu değerlendirmesi yapılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce Ankara-Atina görüşmelerinin yapıldığı Davos görüşmelerinden hareketle ADF "Türk Davos'u" olarak nitelendiriliyor.

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