Antalya'da Türk Davos’u: Diplomasi Forumu bölge siyaseti için çözüm platformuna dönüşüyor

Türkiye'nin bölgesinde gerilim noktalarını diplomasi kanalıyla çözmek için son dönemde normalleşme başlıkları açmasıyla Antalya Diplomasi Forumu (ADF) yeni bir çözüm platformu haline geldi.
Dünyanın her noktasından katılımcıların davet edildiği foruma normalleşme müzakerelerinin yürütüldüğü Ermenistan'ın yanı sıra Yunanistan, Mısır ve İsrail'den de katılımcıların davet edildiği öğrenildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Ermenistan'ın büyük olasılıkla Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı. 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek foruma şimdiye kadar 50'ye yakın üst düzey katılımın teyit edildiği ifade ediliyor.
TÜRK ERMENİLERİ UMUTLU
Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. Görüşmeye ilişkin SABAH'a bilgi veren Şirinoğlu, Çankaya Köşkü'nde 45 dakika süren kabulün bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi. Şirinoğlu, Ermenistan-Türkiye arası uçuşların şubat ayında başlayacak olmasından memnun olduğunu dile getirdi.