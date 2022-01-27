Atatürk Üniversitesi 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman düzenlenecek? ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören kişiler 2021-2022 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi sınavlarının ardından bütünleme sınavı için heyecan dolu geri sayıma başladı. ATA AÖF sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak eden kişiler sınava online mı yoksa yüzyüze mi gireceklerini merak ediyor. Peki Atatürk Üniversitesi 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tüm bilgiler…