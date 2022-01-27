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    • 28.01.2022 11:13
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    • 28.01.2022 11:13
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    Atatürk Üniversitesi 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman düzenlenecek? ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

    ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültesinde okuyan öğrenciler bütünleme sınavının tarihini ve sınava nerede gireceklerini merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Atatürk Üniversitesi 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman düzenlenecek?

    Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören kişiler 2021-2022 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi sınavlarının ardından bütünleme sınavı için heyecan dolu geri sayıma başladı. ATA AÖF sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak eden kişiler sınava online mı yoksa yüzyüze mi gireceklerini merak ediyor. Peki Atatürk Üniversitesi 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tüm bilgiler…

    ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    ATA AÖF bütünleme sınavları, sınav merkezlerinde 3 oturum şeklinde yüz yüze olarak yapılacak. ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

    2022 ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

    ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden T.C. numaranız ve ya kullanıcı adınızı girerek şifreniz ile öğrenci girişi yaparak aTA AÖF bütünleme sınavı detaylarına erişim sağlayabilirsiniz.

    SINAVA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

    Sınava Giriş Belgesi,
    Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.)
    bulundurmanız gerekmektedir.

    Ayrıca

    Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

        Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

        Bazı yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

        T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" bulunan öğrenciler sınava girebilir.
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