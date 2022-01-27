Başkan Erdoğan'dan karla mücadelede sınıfta kalan İBB yönetimine sert eleştiri: Tam bir basiretsizlik





Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Bakanlarımı o gece İstanbul'a gönderdim. Gece saat 3'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki çalışmaları koordine ederek izledim. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde kar, tipi, bora olacak, Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak, yok böyle bir şey.