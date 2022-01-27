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    Başkan Erdoğan'dan karla mücadelede sınıfta kalan İBB yönetimine sert eleştiri: Tam bir basiretsizlik

    Başkan Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da karla mücadele edemeyen İstanbul Büyük Şehir yönetimine çok sert çıktı.

    Tam bir basiretsizlik

    Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıkmalaar yaptı: İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruklar oluşursa bunların sorumlusu vardır. Bunu yapmayanlar belli. Bu basiretsizliktir.



    Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Bakanlarımı o gece İstanbul'a gönderdim. Gece saat 3'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki çalışmaları koordine ederek izledim. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde kar, tipi, bora olacak, Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak, yok böyle bir şey.



    İBB adeta 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür. Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun.



        'CHP'li belediyelerin projeleri engelleniyor'iddiası koskoca yalandır. Bütçeleri 2 kat arttırıldı.



        İran'a doğalgaz borcumuzun olması söz konusu değil. Tam aksine bu iddialar, kesinlikle yalandır.



        Camideki hitabım Sezen Aksu'ya yönelik değildir. Ancak dini değerlerimize hakaret edilmesie müsaade etmem.
            Rüşvet çarkıyla lüks hayat
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan karla mücadelede sınıfta kalan İBB yönetimine sert eleştiri: Tam bir basiretsizlik
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