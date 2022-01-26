27 Ocak adliyeler açık mı kapalı mı? Adliyeler bugün tatil mi? Hakimler, savcılar idari izinli mi? Mahkemeler yapılıyor mu?

Adliyeler bugün tatil mi? Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde kapalı olan kurum ve kuruluşları araştırmaya başladı. Türkiye genelinde görülen yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Peki 27 Ocak Çarşamba adliyeler açık mı kapalı mı? Hakimler, savcılar idari izinli mi? İstanbul Valiliği ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) adliyelerin tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar…
26 OCAK ADLİYELER BUGÜN TATİL Mİ?
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve Cumhuriyet savcılarının 25 Ocak Salı ve 26 Ocak Çarşamba günleri idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı, HSK'nın duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Duyuruda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.
DURUŞMALAR ERTELENDİ Mİ?
Yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verildi.