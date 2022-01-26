SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara çağrı: Hadımköy Gişeler-Arnavutköy arasındaki araçlarınızı alın yoksa çekeceğiz

BAHÇEŞEHİR-ISPARTAKULE BAĞLANTI YOLUNDA ARAÇLAR İLERLEYEMİYOR

Bu arada önceki gün yolda kalan 3 İETT otobüsü ile bazı özel araçların ilerleyemediği Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunu açmak için ekiplerce çalışmalar başlatıldı.