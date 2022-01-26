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    • Güncel
    • 26.01.2022 13:42
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    • 26.01.2022 14:03
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    SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara çağrı: Hadımköy Gişeler-Arnavutköy arasındaki araçlarınızı alın yoksa çekeceğiz

    Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir çağrı yaptı. Yerlikaya "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR" dedi. Yoksa araçların çekileceğini belirtti.

    İstanbul Valisi’nden çağrı!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy'de araçlarını almayanlara uyarıda bulurdu. Yerlikaya, "Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.

    Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" ifadelerini kullandı.

    HADIMKÖY'DE YOLLARDA BIRAKILAN ARAÇLAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
    İstanbul Hadımköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda bırakılan araçlar, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

    Kentte önceki gün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma yürütülürken, Hadımköy'de mahsur kalan araçlar trafiği engelliyor.

        Hadımköy Yolu Caddesi gişeler istikameti boyunca sürücüleri tarafından yol kenarına bırakılan araçlar nedeniyle iki şeritli yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

        Polis ekipleri trafik akışının düzenli sağlanması için çalışma yaparken, bazı sürücüler de karla kaplanan araçlarını kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyor.

        Yolda kalan araçlar yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafe boyunca Edirne istikametinde trafiği aksatırken, Ankara istikametinde ise birkaç noktadaki sıkışıklık dışında trafik akışında herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

            Yolda bazı sürücülerin ters yönden gitmeye çalışması da trafiği olumsuz etkiliyor.

            BAHÇEŞEHİR-ISPARTAKULE BAĞLANTI YOLUNDA ARAÇLAR İLERLEYEMİYOR
            Bu arada önceki gün yolda kalan 3 İETT otobüsü ile bazı özel araçların ilerleyemediği Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunu açmak için ekiplerce çalışmalar başlatıldı.

            Kar nedeniyle trafiğe kapanan ve bir elektrik direğinin de devrildiği yolda iş makineleri ve kar küreme araçları çalışma yapıyor.

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            Türkiye’de istihbaratçı olarak çalışmış
            Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara çağrı: Hadımköy Gişeler-Arnavutköy arasındaki araçlarınızı alın yoksa çekeceğiz
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