SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara çağrı: Hadımköy Gişeler-Arnavutköy arasındaki araçlarınızı alın yoksa çekeceğiz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy'de araçlarını almayanlara uyarıda bulurdu. Yerlikaya, "Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" ifadelerini kullandı.
HADIMKÖY'DE YOLLARDA BIRAKILAN ARAÇLAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
İstanbul Hadımköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda bırakılan araçlar, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.
Kentte önceki gün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma yürütülürken, Hadımköy'de mahsur kalan araçlar trafiği engelliyor.