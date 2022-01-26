Öleceğini düşünüp yakınlarıyla vedalaşan Gülay hemşire 30 gün sonra taburcu oldu

Ankara'da Hepatit B tedavisi gören; ancak koronavirüs bulaş riski nedeniyle kontrollerini ihmal eden emekli hemşire Gülay Yıldırım'a (61), 2 ay önce karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde Prof. Dr. Deniz Balcı tarafından 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemiyle sağlığına kavuştu.

YAKINLARIYLA VEDALAŞTI

27 gün arayla yapılan iki operasyonla karaciğerinin dörtte üçü alınan Yıldırım, nakil olmadan hastalıktan kurtuldu. Balcı, "ALPPS denilen 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemini uyguladık. Hem cerrahi hem de radyolojik yöntemleri kullanarak yeterli karaciğer büyümesini elde ettik ve ikinci ameliyatı gerçekleştirdik" dedi. 10 gün önce hastanede taburcu edilen Yıldırım, "Ameliyattan bile çıkamayabileceğim söylendi. Herkesle vedalaştım. Şimdi çok şükür iyiyim. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.