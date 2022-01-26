2022 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri…

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Vatani görevini bedelli olarak yapacak gençler gündemde yoğun bir şekilde konuya dair bilgileri araştırır oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili açıklama geldi mi, sevk tarihleri belli oldu mu? 2022 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları nereden ve nasıl sorgulanabilecek? İşte merak edilen tüm bilgiler…
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022