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    • 27.01.2022 09:16
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    2022 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri…

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB sevk tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatani görevini yapmayı sabırsızlıkla bekleyen binlerce kişi bedelli askerlik sonuçlarını oldukça merak ediyor ve gündemde yoğun bir şekilde konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak?

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Vatani görevini bedelli olarak yapacak gençler gündemde yoğun bir şekilde konuya dair bilgileri araştırır oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili açıklama geldi mi, sevk tarihleri belli oldu mu? 2022 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları nereden ve nasıl sorgulanabilecek? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

    BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?

    03 Şubat 2022

    03 Mart 2022

    31 Mart 2022

    12 Mayıs 2022

    09 Haziran 2022

    21 Temmuz 2022

    18 Ağustos 2022

    15 Eylül 2022

    13 Ekim 2022

    10 Kasım 2022

    08 Aralık 2022

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

        2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.

        Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

        (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

        Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.
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        Haberler Güncel 2022 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri…
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