İstanbul kara gömüldü. Meteoroloji'den yapılan uyarı sonrası megakentte kar etkisini gösterdi. Uzun yıllar sonra yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalan İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. Uçak ve otobüs seferleri iptal edildi. Özel araçla yola çıkmak yasaklandı. Köprüler geçici süreliğine kapandı. Otoyollarda kontrollü geçiş uygulandı. Bir önceki gün banka gibi resmi kurumlar tedbir amacıyla kapatılmıştı. Peki 26 Ocak hastane, eczane, banka, kargo, PTT açık mı? Bugün resmi kurumlar çalışıyor mu? İşte açık ve kapalı olan yerler!
26 OCAK HASTANE, ECZANE, BANKA, KARGO, PTT AÇIK MI?
OTOYOLLAR TRAFİĞE AÇIK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter hesabından yaptığı son açıklamasında ''Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.'' ifadelerini kullandı.
MARMARAY ÜCRETSİZ!
Ayrıca İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.
İSTANBUL'A GİRİŞLER SERBEST
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da ''Değerli İstanbullular, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır. '' dedi.
ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ
Memur, işçi ve personeller 26 Ocak Çarşamba idari izinli sayılacak. Malul, engelli ve hamileler 28 Ocak tarihine kadar idari izinli sayılacak.
HASTANE VE ECZANELER AÇIK
Hastane ve eczaneler açık olacak, normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edilecek.