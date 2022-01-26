26 Ocak hastane, eczane, banka, kargo, PTT açık mı? Bugün resmi kurumlar çalışıyor mu? İşte açık ve kapalı olan yerler!

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OTOYOLLAR TRAFİĞE AÇIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter hesabından yaptığı son açıklamasında ''Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

MARMARAY ÜCRETSİZ!

Ayrıca İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.