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    • 26.01.2022 07:41
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    • 26.01.2022 07:41
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    26 Ocak hastane, eczane, banka, kargo, PTT açık mı? Bugün resmi kurumlar çalışıyor mu? İşte açık ve kapalı olan yerler!

    Hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle tedbir amacıyla Valilik tarafından kararlar alındı. Buna göre 25 Ocak'ta bankalar ve iş yerleri kapalı tutuldu. Çalışanlar da idari izinli sayıldı. Bankada, eczanede, kargoda, PTT'de, hastanede işi olanlar bu kez 26 Ocak hakkında araştırmalara koyuldu. Peki 26 Ocak hastane, eczane, banka, kargo, PTT açık mı? Bugün resmi kurumlar çalışıyor mu? Kaymakamlıklar, belediyeler, noterler, adliyeler hizmet veriyor mu? İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba açık ve kapalı olan yerler!

    26 Ocak hastane, eczane, banka, kargo, PTT açık mı?

    İstanbul kara gömüldü. Meteoroloji'den yapılan uyarı sonrası megakentte kar etkisini gösterdi. Uzun yıllar sonra yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalan İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. Uçak ve otobüs seferleri iptal edildi. Özel araçla yola çıkmak yasaklandı. Köprüler geçici süreliğine kapandı. Otoyollarda kontrollü geçiş uygulandı. Bir önceki gün banka gibi resmi kurumlar tedbir amacıyla kapatılmıştı. Peki 26 Ocak hastane, eczane, banka, kargo, PTT açık mı? Bugün resmi kurumlar çalışıyor mu? İşte açık ve kapalı olan yerler!

    26 OCAK HASTANE, ECZANE, BANKA, KARGO, PTT AÇIK MI?

    OTOYOLLAR TRAFİĞE AÇIK

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter hesabından yaptığı son açıklamasında ''Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

    MARMARAY ÜCRETSİZ!

    Ayrıca İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

    İSTANBUL'A GİRİŞLER SERBEST

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da ''Değerli İstanbullular, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır. '' dedi.

    ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ

    Memur, işçi ve personeller 26 Ocak Çarşamba idari izinli sayılacak. Malul, engelli ve hamileler 28 Ocak tarihine kadar idari izinli sayılacak.

    HASTANE VE ECZANELER AÇIK

    Hastane ve eczaneler açık olacak, normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edilecek.

        PTT KAPALI

        PTT şubeleri bugün yani 26 Ocak Çarşamba faaliyette olmayacak.

        BANKALAR HİZMET VERECEK

        Bankalar özel kuruluş olduğu için izinli kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla bugün vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.
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        Haberler Güncel 26 Ocak hastane, eczane, banka, kargo, PTT açık mı? Bugün resmi kurumlar çalışıyor mu? İşte açık ve kapalı olan yerler!
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