Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.01.2022 08:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 08:26
    ABONE OL

    Ankara'da kaçakçılara operasyon ! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi... Ankara'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında çok sayıda makaron, tıbbi ilaç, cinsel içerikli ürün, sigara ve alkol ele geçirildi.

    Ankara’da kaçakçılara operasyon ! Gözaltılar var

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 17-23 Ocak'ta sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda, 20 milyon 230 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 72 bin 200 dolu makaron, 53 bin 124 tıbbi ilaç, 4 bin 943 cinsel içerikli ilaç, 6 bin 554 elektronik veya muhtelif eşya, 360 paket kaçak sigara, 186 puro, 99 litre sahte alkollü içki, 31 kilogram tütün, 18 sahte bandrol, 7 alkol aroması ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda, 28 zanlı gözaltına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TAG Otoyolu Gaziantep yönüne ulaşıma kapatıldı
    Haberler Güncel Ankara'da kaçakçılara operasyon ! Çok sayıda gözaltı var
        SON DAKİKA