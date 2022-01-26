26 Ocak idari izin yapılan illerin tam listesi! Bugün hangi illerde kamu çalışanlarına tatil var? Samsun, Denizli, Konya, Bursa...

Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde hayatı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu çalışanlarına idari izin yapıldı. Milyonlarca memur ve kamuda işi olanlar araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda 26 Ocak Çarşamba günü kamu çalışanlarına idari izin yapılan illerin listesi sorgulanıyor. Peki Bugün hangi illerde kamu çalışanlarına tatil var? 26 Ocak idari izin yapılan illerin tam listesi haberimizde...
BUGÜN HANGİ İLLERDE KAMU ÇALIŞANLARINA TATİL YAPILDI?
26 Ocak 2022 Çarşamba İstanbul dahil pek çok ilde kamuya tatil izni verildi.
26 OCAK İDARİ İZİN YAPILAN İLLERİN TAM LİSTESİ
İSTANBUL
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
''1- Kurumlarımızca zorunlı hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi, ve diğer personellerin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına
2- İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılmasına karar verilmiştir'' denildi.
BURSA
Bursa Valisi Yakup Canpolat açıklamasında şunları söyledi; İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam etmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır.
KONYA
Konya Valiliği de devam eden kar yağışı nedeniyle saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır."
MALATYA
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.
YALOVA
Yalova Valiliği tarafından güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki tüm birimlerde görevli kamu personeline 1 günlüğüne idari izin verildiği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, idari iznin 25 Ocak 2022 (bugün) geçerli olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Güvenlik, Sağlık ve Ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki Kamu kurum ve kuruluşlarının Personeli 25.01.2022 günü idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.