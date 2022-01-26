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    • 26.01.2022 19:24
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    • 26.01.2022 19:29
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    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan İstanbul karla boğuşurken İngiliz büyükelçi ile balık yiyen Ekrem İmamoğlu'na destek!

    AK Parti ile yolları ayrıldıktan sonra büyük bir savrulma yaşayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşma sonrası açıklama yapan ikili İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu karla boğuşurken Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüşmesine destek verdi. Davutoğlu, seçilmiş otoriteler gibi belediye başkanlarının bu tür görüşmeler yapabileceğini, bunun olağanüstü bir durummuş gibi yansıtılmasının doğru olmadığını söyledi. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Savrulmaya devam!

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul kara teslim olurken İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balıkçıda ziyafet çekmesine destek verdi.

    İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar sonra geçtiğimiz Pazartesi günü etkisini artıran kar yağışı megakenti teslima aldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar yağışına hazırlıksız yakalanması ve yeterli tuzlama çalışmalarını yapmaması sonrası İstanbullu saatlerce yollarda mahsur kaldı.

    Peş peşe kazalar yaşanırken İETT otobüsleri metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının arıza ve kazalara karışması vatandaşı mağdur etti.

    İSTANBULLU KARLA BOĞUŞURKEN İMAMOĞLU BALIKÇIDA ÇIKTI
    İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de 'Balıkçı Kahraman' adlı lokantada Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile yemekte olduğu ortaya çıktı ve durum vatandaşların büyük tepkisini çekti.

    ALİ BABACAN VE AHMET DAVUTOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. İkili ziyaret sonrası yaptıkları açıklamada vatandaşın tepkisini çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek çıktı.

    "BELEDİYE BAŞKANLARININ BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞMESİ OLAĞANDIR"
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la bir restoranda görüşmesine yönelik değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, seçilmiş otoriteler gibi belediye başkanlarının bu tür görüşmeler yapabileceğini, bunun olağanüstü bir durummuş gibi yansıtılmasının doğru olmadığını iddia etti.

    Babacan da görüşmenin normal olduğunu, yurt dışındaki Türk büyükelçilerin de bulundukları ülkelerde belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileriyle görüştüğünü dile getirdi.

    DEVALI GÜRCAN CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLU
    Öte yandan Ali Babacan'ın başkanı olduğu DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de 'casusluk' suçundan tutuklanmıştı.

    Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede Gürcan'ın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini para karşılığında yabancı diplomatlara verdiği" öne sürüldü.

    Gürcan'ın bu kapsamda yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin fiziki ve teknik takiple tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

    İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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    İmamoğlu’na peş peşe tepkiler! Neden görüştün açıkla
    Haberler Güncel Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan İstanbul karla boğuşurken İngiliz büyükelçi ile balık yiyen Ekrem İmamoğlu'na destek!
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