Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 2022 Şubat CTE son dakika duyurular...

Mevcut düzenlemedeki açıklama ise şu şekilde;

"Kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştiriliyor.

Konuya dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.