26 ocak Çarşamba AVM'ler açık mı? Bugün alışveriş merkezleri çalışıyor mu? İstanbul AVM çalışma saatleri

KONYA

Konya Valiliği de devam eden kar yağışı nedeniyle saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır."

MALATYA

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

YALOVA

Yalova Valiliği tarafından güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki tüm birimlerde görevli kamu personeline 1 günlüğüne idari izin verildiği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, idari iznin 25 Ocak 2022 (bugün) geçerli olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Güvenlik, Sağlık ve Ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki Kamu kurum ve kuruluşlarının Personeli 25.01.2022 günü idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi

SAMSUN

Samsun Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve malul gazi personelin 25-26 Ocak günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.

Kar yağışının etkili olduğu Samsun'da valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve malul gazi personelimiz 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca devam eden kar küreme çalışmaları hakkında da valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: