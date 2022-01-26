İstanbul'da kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşıyor. Can ve mal kaybının önlenmesi için günlerdir bir çok tedbir alınıyor. Uçak ve otobüs seferlerinin iptali, köprülerin kapatılması, özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması bu tedbirler arasında yer aldı. Ayrıca bir önceki gün yani 25 Ocak'ta resmi kurumlar tatil edildi, çalışanlar da idari izinli sayıldı. Gözler bu kez 26 Ocak Çarşamba gününe çevrildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yeni tedbir kararlarını açıkladı. Kararlar içerisinde AVM'ler hakkında bir bilgi olup olmadığı merak ediliyor. Peki 26 ocak Çarşamba AVM'ler açık mı? Bugün alışveriş merkezleri çalışıyor mu? İstanbul AVM çalışma saatleri nasıl? İşte son gelişmeler...
26 OCAK ÇARŞAMBA AVM'LER AÇIK MI?
24 Ocak'ta İstanbul'da AVM'ler erken kapatılmıştı. Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.
25 Ocak için de İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 'İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır.' açıklamasını yapmıştı.
26 Ocak Çarşamba günü için ise henüz bir açıklama bulunmuyor. İşte Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan yeni tedbir kararları...
26 OCAK (YARIN) KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
''1- Kurumlarımızca zorunlı hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi, ve diğer personellerin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına
2- İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılmasına karar verilmiştir'' denildi.
BURSA
Bursa Valisi Yakup Canpolat açıklamasında şunları söyledi; İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam etmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır.