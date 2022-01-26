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    • 26.01.2022 07:59
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    • 26.01.2022 07:59
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    26 ocak Çarşamba AVM'ler açık mı? Bugün alışveriş merkezleri çalışıyor mu? İstanbul AVM çalışma saatleri

    26 ocak AVM'ler açık mı? Bugün alışveriş merkezleri çalışıyor mu? soruları gündemde yer alıyor. Günlerdir İstanbul'u esir alan soğuk ve yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok tedbir alındı. Bir önceki gün de AVM'lerin erken kapatılmasına karar verilmişti. 26 Ocak için de yeni kararlar açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 26 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak yerleri tek tek sıraladı. Peki AVM'lerde son durum ne?

    26 ocak Çarşamba AVM’ler açık mı?

    İstanbul'da kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşıyor. Can ve mal kaybının önlenmesi için günlerdir bir çok tedbir alınıyor. Uçak ve otobüs seferlerinin iptali, köprülerin kapatılması, özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması bu tedbirler arasında yer aldı. Ayrıca bir önceki gün yani 25 Ocak'ta resmi kurumlar tatil edildi, çalışanlar da idari izinli sayıldı. Gözler bu kez 26 Ocak Çarşamba gününe çevrildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yeni tedbir kararlarını açıkladı. Kararlar içerisinde AVM'ler hakkında bir bilgi olup olmadığı merak ediliyor. Peki 26 ocak Çarşamba AVM'ler açık mı? Bugün alışveriş merkezleri çalışıyor mu? İstanbul AVM çalışma saatleri nasıl? İşte son gelişmeler...

    26 OCAK ÇARŞAMBA AVM'LER AÇIK MI?

    24 Ocak'ta İstanbul'da AVM'ler erken kapatılmıştı. Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

    25 Ocak için de İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 'İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır.' açıklamasını yapmıştı.

    26 Ocak Çarşamba günü için ise henüz bir açıklama bulunmuyor. İşte Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan yeni tedbir kararları...

    26 OCAK (YARIN) KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,

    ''1- Kurumlarımızca zorunlı hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi, ve diğer personellerin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına

    2- İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılmasına karar verilmiştir'' denildi.

    BURSA

    Bursa Valisi Yakup Canpolat açıklamasında şunları söyledi; İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam etmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır.

        KONYA

        Konya Valiliği de devam eden kar yağışı nedeniyle saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır."

        MALATYA

        Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

        YALOVA

        Yalova Valiliği tarafından güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki tüm birimlerde görevli kamu personeline 1 günlüğüne idari izin verildiği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, idari iznin 25 Ocak 2022 (bugün) geçerli olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Güvenlik, Sağlık ve Ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki Kamu kurum ve kuruluşlarının Personeli 25.01.2022 günü idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi

        SAMSUN

        Samsun Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve malul gazi personelin 25-26 Ocak günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.

        Kar yağışının etkili olduğu Samsun'da valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve malul gazi personelimiz 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca devam eden kar küreme çalışmaları hakkında da valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, olumsuz hava koşullarının devam ettiği Samsun - Ankara Karayolunun (Havza ve Kavak ilçelerimizde) trafiğe açık tutulması için solüsyon ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerimiz de trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını temin için çalışmalarına devam etmektedir. Ekiplerimizin gayretleriyle şu an trafiğe açık tutulan yolun kapanmaması için zincir/kış lastiği bulunmayan araçların yola çıkmaması, can ve mal güvenliği açısından hızlı gidilmemesi büyük önem arz etmektedir."

        ELAZIĞ

        Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu personelinin 4 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildi.

        Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Ömer Toraman Başkanlığı'nda olağanüstü olarak toplandı. Toplantı sonunda alınan kararın, " Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; ilimiz genelinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla; Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu personelinin 25.01.2022 Salı, 26.01.2022 Çarşamba, 27.01.2022 Perşembe ve 28.01.2022 Cuma 4(dört) gün süre ile idari izinli sayılmalarına, bu kararın basın yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

        DENİZLİ

        Denizli'de olumsuz hava şartları nedeniyle hamile ve engelli personellerin, 25 ile 26 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

        Denizli Valiliği kar yağışı ile birlikte olumsuz hava şartları nedeniyle hamile ve engelli personellere iki gün idari izinli sayılacağını belirtti. Yapılan açıklamada; "Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ilimizde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günü (2 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        ZONGULDAK

        Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günlerde 2 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        KOCAELİ

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da, kentte kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarındaki mesainin bugün 16.00'da biteceğini bildirdi. Vali Yavuz, "Kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari sayıda personel bırakılması kaydıyla güvenlik, sağlık, AFAD ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak günü saat 16.00 itibarıyla mesailerini tamamlayacaklardır." dedi.

            ÇANKIRI

            Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugün idari izinli sayılan engelli ve hamile kamu personelinin izinlerinin, il genelinde yarın ile 27 ve 28 Ocak'ı kapsayacak şekilde uzatıldığı kaydedildi.

            SAKARYA

            Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Kaldırım, "İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı; Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personellerimiz 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır..." dedi.

            ÇANAKKALE

            Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle yarın bazı kamu çalışanlarına idari izin verildi. Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul, hamile ve 3 yaş altında çocuğu bulunan personelimiz 26 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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