Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2022 18:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2022 18:32
    ABONE OL

    Mehmetçik görevde: Kar kalınlığı 7 metre hava sıcaklığı -39 derece

    Kahraman askerlerimiz yağmurda, çamurda ve karda vatan nöbetini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı yoğun kar yağışı altında amansız bir mücadele veren askerlerimizin görüntülerini paylaştı. Kar kalınlığının 7 metreyi hava sıcaklığının ise -39 dereceyi bulduğu belirtilen görüntülere, "Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz" ifadeleri eklendi.

    takvim.com.tr
    Kar kalınlığı 7 metre hava sıcaklığı-39 derece

    Türkiye yoğun bir kar yağışının etkisi altına girerken Kahraman Mehmetçik terörle mücadelede gözünü kırpmadan vatan nöbetini sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı yoğun kar yağışı altında amansız bir mücadele veren askerlerimizin görüntülerini paylaştı.

    "KAR KALINLIĞI 7 METRE HAVA SICAKLIĞI -39 DERECE"
    Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Kar kalınlığı 7 metre Hava sıcaklığı -39 derece Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz" ifadelerine yer verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da dakika dakika son durum
    Haberler Güncel Mehmetçik görevde: Kar kalınlığı 7 metre hava sıcaklığı -39 derece
        SON DAKİKA