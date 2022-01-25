Mehmetçik görevde: Kar kalınlığı 7 metre hava sıcaklığı -39 derece

Türkiye yoğun bir kar yağışının etkisi altına girerken Kahraman Mehmetçik terörle mücadelede gözünü kırpmadan vatan nöbetini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı yoğun kar yağışı altında amansız bir mücadele veren askerlerimizin görüntülerini paylaştı.

"KAR KALINLIĞI 7 METRE HAVA SICAKLIĞI -39 DERECE"

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Kar kalınlığı 7 metre Hava sıcaklığı -39 derece Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz" ifadelerine yer verildi.