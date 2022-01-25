İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışının dün akşam yoğunlaşmasıyla birlikte ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Dün gece İstanbul'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kar yağışından ötürü Marmaray'ın ücretsiz olacağını bildirmişti. Peki, Marmaray yarın ücretsiz mi olacak? 26 Ocak 2022 Marmaray bedava mı oldu? Marmaray çalışıyor mu? İşte detaylar...
MARMARAY YARIN ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında, "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." dedi.
KAR İSTANBUL'U ESİR ALDI
İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.
İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.
Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.