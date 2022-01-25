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    • 25.01.2022 12:46
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    Marmaray yarın ücretsiz mi olacak? 26 Ocak 2022 Marmaray bedava mı oldu? Marmaray çalışıyor mu?

    İstanbul'da dün akşam etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. Dün gece yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edeceğini bildirmişti. Bugün yeni bir açıklama daha geldi. Peki, Marmaray yarın ücretsiz mi olacak? 26 Ocak 2022 Marmaray bedava mı oldu? Marmaray çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

    Marmaray yarın ücretsiz mi olacak?

    İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışının dün akşam yoğunlaşmasıyla birlikte ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Dün gece İstanbul'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kar yağışından ötürü Marmaray'ın ücretsiz olacağını bildirmişti. Peki, Marmaray yarın ücretsiz mi olacak? 26 Ocak 2022 Marmaray bedava mı oldu? Marmaray çalışıyor mu? İşte detaylar...

    MARMARAY YARIN ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında, "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." dedi.

    KAR İSTANBUL'U ESİR ALDI

    İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

    İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.

    Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.

        Trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Trafiğin durduğu ana hatlarda, binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışının altında araçlarında yardım bekledi.

        Gece boyunca kar yağışının en yoğun olduğu yerlerde ilçe belediye ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, çay, çorba, su ve yiyecek dağıttı. Birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.

        Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odayeri arasında araçlarında mahsur kalanların yardımına ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Mahsur kalan vatandaşlar bölgeden jandarmaya ait araçlarla tahliye edildi.
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