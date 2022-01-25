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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

    Son dakika... Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Fatma Girik dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefatı hayranlarını yasa boğdu. Başkan Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti.

    Erdoğan’dan Fatma Girik’in kardeşine taziye telefonu

    Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah hayatını kaybetti.

    79 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

    Yaklaşık 10 gündür özel bir hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi gören Girik, gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında yaşamını yitirdi.

    ERDOĞAN'DAN TELEFON

    Ünlü sanatçı, vasiyeti gereği 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Başkan Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik'e taziyelerini iletti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu
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