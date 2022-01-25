İstanbul, son yılların en yoğun kar yağışlarından birini yaşıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren bastıran kar, adeta her yeri beyaza bürüdü. Dün eksi derecelerin etkili olduğu kentte yollar buz pistine dönerken, trafik de durma noktasına geldi. Bugün için de benzer uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yeni tedbirler duyuruldu. Peki, İstanbul seyahat kısıtlaması kalktı mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı kaldırıldı mı son dakika? Trakya, Anadolu istikameti yasağı kalktı mı? İşte merak edilenler!