İstanbul, son yılların en yoğun kar yağışlarından birini yaşıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren bastıran kar, adeta her yeri beyaza bürüdü. Dün eksi derecelerin etkili olduğu kentte yollar buz pistine dönerken, trafik de durma noktasına geldi. Bugün için de benzer uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yeni tedbirler duyuruldu. Peki, İstanbul seyahat kısıtlaması kalktı mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı kaldırıldı mı son dakika? Trakya, Anadolu istikameti yasağı kalktı mı? İşte merak edilenler!
SON DAKİKA: İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI MI?
Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişler kapatılmıştı.
VALİ YERLİKAYA DUYURDU: İSTANBUL'A GELİŞLER SERBEST
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İstanbul'a Anadolu ve Trakya istikametinden gelişlerin serbest olduğunu duyurdu.