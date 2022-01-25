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    • 25.01.2022 16:28
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    İstanbul seyahat kısıtlaması kalktı mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı kaldırıldı mı son dakika? Trakya, Anadolu istikameti yasağı...

    İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarıyla mücadele devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması hakkında duyuru yayınlandı. peki, İstanbul seyahat kısıtlaması kalktı mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı kaldırıldı mı son dakika? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul seyahat kısıtlaması kalktı mı? İstanbul’a giriş çıkış yasağı kaldırıldı mı son dakika?

    İstanbul, son yılların en yoğun kar yağışlarından birini yaşıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren bastıran kar, adeta her yeri beyaza bürüdü. Dün eksi derecelerin etkili olduğu kentte yollar buz pistine dönerken, trafik de durma noktasına geldi. Bugün için de benzer uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yeni tedbirler duyuruldu. Peki, İstanbul seyahat kısıtlaması kalktı mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı kaldırıldı mı son dakika? Trakya, Anadolu istikameti yasağı kalktı mı? İşte merak edilenler!

    SON DAKİKA: İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI MI?

    Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişler kapatılmıştı.

    VALİ YERLİKAYA DUYURDU: İSTANBUL'A GELİŞLER SERBEST

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İstanbul'a Anadolu ve Trakya istikametinden gelişlerin serbest olduğunu duyurdu.

        YENİ TEDBİRLER!

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz kış şartları nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu.

        İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

        1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

        2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

        3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

        4- İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

        6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.

        HAKİM VE SAVCILARA İZİN

        Açıklama Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan geldi, İstanbul'da görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının bugün ve yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

        Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim, savcı ve mahkemeler eliyle yürütülecek.
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        Haberler Güncel İstanbul seyahat kısıtlaması kalktı mı? İstanbul'a giriş çıkış yasağı kaldırıldı mı son dakika? Trakya, Anadolu istikameti yasağı...
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