TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Ziyarette, çalışma hayatına ilişkin gelişmelerin yanı sıra TİSK ekosisteminin gelecek döneme ait planları hakkında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılmıştı.

Başkan Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu ile görüştü.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Görüşme, Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.