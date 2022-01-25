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    • 25.01.2022 17:25
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller! TİSK ve Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ile görüştü

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu ile de görüştü.

    Başkan Erdoğan’dan önemli kabuller!

    TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

    ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

    Ziyarette, çalışma hayatına ilişkin gelişmelerin yanı sıra TİSK ekosisteminin gelecek döneme ait planları hakkında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılmıştı.

    Başkan Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu ile görüştü.

    BASINA KAPALI GÖRÜŞME

    Görüşme, Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller! TİSK ve Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ile görüştü
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