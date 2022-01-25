Bugün yollar kapalı mı açık mı? 25 Ocak hangi yollar kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar tam liste!

İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Şehrin bazı noktalarında kazalar meydana gelirken bazı noktalarda da araçlar ilerleyemedi. Yerde biriken kar araçların ilerlemesini engelledi. Meteoroloji'den 25 Ocak için de uyarılar devam ediyor. Geceden beri trafiği felç eden kar bugün de etkisini artırarak devam edecek. Hal böyle olunca Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı trafiğe kapalı yollar listesi merak edildi. Peki Bugün yollar kapalı mı açık mı? 25 Ocak hangi yollar kapalı? İşte yanıtları...