Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2022 07:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2022 07:30
    ABONE OL

    Bugün yollar kapalı mı açık mı? 25 Ocak hangi yollar kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar tam liste!

    Bugün yollar kapalı mı açık mı? 25 Ocak hangi yollar kapalı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren işe gitmek için yola koyulan yüzbinlerce kişi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafiğe kapalı yolları gösteren listesine ulaşmak istiyor. Megakent İstanbul'u esir alan kar nedeniyle geceden beri yollarda araçlar mahsur kaldı. Peki 25 Ocak trafikte son durum ne? İşte gelişmeler...

    Bugün yollar kapalı mı açık mı?

    İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Şehrin bazı noktalarında kazalar meydana gelirken bazı noktalarda da araçlar ilerleyemedi. Yerde biriken kar araçların ilerlemesini engelledi. Meteoroloji'den 25 Ocak için de uyarılar devam ediyor. Geceden beri trafiği felç eden kar bugün de etkisini artırarak devam edecek. Hal böyle olunca Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı trafiğe kapalı yollar listesi merak edildi. Peki Bugün yollar kapalı mı açık mı? 25 Ocak hangi yollar kapalı? İşte yanıtları...

    BUGÜN YOLLAR KAPALI MI, AÇIK MI?

    Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesi aşağıdaki gibidir.

    25 Ocak'ta Türkiye genelinde kapanan yollar;
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye en az 1.014 TL fark
    Haberler Güncel Bugün yollar kapalı mı açık mı? 25 Ocak hangi yollar kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar tam liste!
        SON DAKİKA