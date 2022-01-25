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    • 25.01.2022 08:25
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    • 25.01.2022 08:27
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    25 Ocak bugün köprüler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, YSS Köprüsü geçişleri yasak mı?

    Karın etkisini giderek arttırdığı İstanbul'da bu sabah işlerine gitmek için yola koyulan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü geçişlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 25 Ocak bugün köprüler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, YSS Köprüsü geçişleri yasak mı? İşte köprülerde son durum...

    25 Ocak bugün köprüler açık mı kapalı mı?

    25 Ocak bugün köprüler açık mı kapalı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Megakent İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir önceki gün akşam saatlerinde aniden bastıran kar nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı. Saatlerce evlerine gidemeyen vatandaşlar kar küreme araçlarının yolları açmalarının ardından ancak ilerleyebildi. Bu sabah saatlerinde de yağmaya devam eden kar nedeniyle saat 13:00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı. İşte yollarda son durum ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, YSS Köprüsü geçiş var mı, trafiğe açık mı? sorusunun yanıtı...

    25 OCAK BUGÜN KÖPRÜLER AÇIK MI KAPALI MI?

    TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. 24 Ocak gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

    25 Ocak günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları devam ediyor.

    FSM, YSS ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geçişleri hakkında ise bir açıklama henüz bulunmuyor. Son dakika açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

    İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada,''Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.

    Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

    METEOROLOJİ 25 OCAK HAVA DURUMU

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel 25 Ocak bugün köprüler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, YSS Köprüsü geçişleri yasak mı?
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