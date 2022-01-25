25 Ocak bugün köprüler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, YSS Köprüsü geçişleri yasak mı?

25 Ocak bugün köprüler açık mı kapalı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Megakent İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir önceki gün akşam saatlerinde aniden bastıran kar nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı. Saatlerce evlerine gidemeyen vatandaşlar kar küreme araçlarının yolları açmalarının ardından ancak ilerleyebildi. Bu sabah saatlerinde de yağmaya devam eden kar nedeniyle saat 13:00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı. İşte yollarda son durum ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, YSS Köprüsü geçiş var mı, trafiğe açık mı? sorusunun yanıtı...
25 OCAK BUGÜN KÖPRÜLER AÇIK MI KAPALI MI?
TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. 24 Ocak gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
25 Ocak günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları devam ediyor.
FSM, YSS ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geçişleri hakkında ise bir açıklama henüz bulunmuyor. Son dakika açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada,''Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.
Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.
Saygıdeğer İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
⚠️Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.❄️🌨
📍Bu nedenle;
⏰Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.❗️
👇🏻 pic.twitter.com/tC2gyAUwB1
METEOROLOJİ 25 OCAK HAVA DURUMU
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.