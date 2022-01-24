Son dakika: Bugün vapur seferleri iptal mi? 25 Ocak İstanbul vapur, feribot, İDO, BUDO çalışma saatleri!

Kar İstanbul'u esir aldı. Meteoroloji yoğun kar yağışının bugün de devam edeceği uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tedbir kararlarını duyurdu. Buna göre bugün kentte saat 13:00'a kadar özel araçlar trafiğe çıkamayacak. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlardan vapuru kullananlar da Bugün vapur seferleri iptal mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 25 Ocak İstanbul vapur, feribot, İDO, BUDO çalışma saatleri!
BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
25 OCAK İSTANBUL VAPUR, FERİBOT, İDOİ BUDO ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
İDO ve BUDO seferlerinin bazıları iptal edildi. İşte yayımlanan iptal listesi;
İDO
BUDO