Son dakika: Bugün vapur seferleri iptal mi? 25 Ocak İstanbul vapur, feribot, İDO, BUDO çalışma saatleri!

Kar İstanbul'u esir aldı. Meteoroloji yoğun kar yağışının bugün de devam edeceği uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tedbir kararlarını duyurdu. Buna göre bugün kentte saat 13:00'a kadar özel araçlar trafiğe çıkamayacak. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlardan vapuru kullananlar da Bugün vapur seferleri iptal mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 25 Ocak İstanbul vapur, feribot, İDO, BUDO çalışma saatleri!